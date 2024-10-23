نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل أيام من الكلاسيكو.. رودريجو يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية في مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني، والتي انتهت بفوز الملكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رودريجو: آمل ألا تكون هذه الإصابة خطيرة

وعجز اللاعب البرازيلي على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله أوريلين تشواميني في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

ونشر لاعب ريال مدريد صورة عبر الاستوري الشخصي بحسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" معلقا: "شكرًا لكم على كل رسائل الحب والدعم، سأخضع للفحوصات غدًا وآمل ألا تكون هذه الإصابة خطيرة، ما زلنا ثابتين، دائمًا معكم بجانبي، هلا مدريد".

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة يوم السبت القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في كلاسيكو الذهاب الليجا.