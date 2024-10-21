انت الأن تتابع خبر إبراهيم نور الدين: خبرات عاشور وراء إلغاء هدف بيراميدز وأرفض تصريحات مسؤولي الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، رضاه التام عن أداء طاقم حكام مباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتابع نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “خبرات محمود عاشور حكم الڤار وراء إلغاء هدف بيراميدز في ثوان معدودة، وليس التكنولوجيا”.

وأضاف إبراهيم نور الدين: “أرفض تصريحات أحد مسؤولي نادي الزمالك، وأشكر الفرق الأربعة على ثقتهم في التحكيم المصري، وسوف نرسل لكل نادي الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل وأسبابها”.

واختتم: “الأربع حكام لديهم فرصة إدارة المباراة النهائية، وطلب حكام أجانب يكون من خلال اتحاد الكرة المنوط واللجنة المنظمة، ولسنا منوطين كلجنة حكام بالتجاوب مع الأندية في هذه الأمور”.