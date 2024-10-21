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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × العين Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024.. تشهد سماء كرة القدم الآسيوية مساء اليوم مواجهة نارية تجمع بين عملاقي القارة، الهلال السعودي والعين الإماراتي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والعين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة

يدخل الزعيم السعودي المباراة وهو في قمة مستواه، بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة. من جهة أخرى، يسعى العين الإماراتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل العودة إلى المنافسة، بعد بداية متذبذبة في البطولة. ستكون هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث الثمينة.

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة

يستعد عشاق كرة القدم العربية لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين عملاقي القارة الآسيوية، الهلال السعودي والعين الإماراتي. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة

يمكن لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة مباراة القمة بين الهلال والعين مباشرة عبر مجموعة من القنوات الرياضية المتخصصة، بما في ذلك beIN Sports 2 HD، الكأس 10 HD، SSC HD 1، وأبو ظبي الرياضية آسيا 1.

معلق مباراة الهلال السعودي والعين الاماراتي في دوري أبطال آسيا



من المقرر ان يتولي التعليق أس سي الرياضية بتعليق فهد العتيبي ومدحت شلبي وعامر عبد الله وبي إن سبورت الآسيوي بتعليق عصام الشوالي وقناة الرابعه بتعليق عباس الزركاني.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة العين في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

خط الدفاع: كانسيلو، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: ليوناردو، سيرجي سافيتش، نيفيز.

في الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.



تشكيل العين المتوقع لمباراة الهلال في دوري أبطال آسيا