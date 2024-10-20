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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة بيراميدز ستكون قوية وحاسمة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية والمباراة لا تقل أهمية عن مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي، والفريق السماوي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "يجب أن يستغل لاعبي الزمالك الحالة المعنوية الكبيرة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي، والفريق الأبيض أصبح يمتلك لاعبين مميزين خاصة في خط الهجوم".

وأوضح: "لاعبو الزمالك لديهم قدرة على صناعة الفارق في الوقت الحالي ولدينا دكة بدلاء مميزة، وجوميز لديه قدرة على إدارة المباريات الكبيرة".