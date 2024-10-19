ميلان يتجاوز عقبة أودينيزي

ميلان يتجاوز عقبة أودينيزيفاز فريق ميلان بشق الأنفس على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم السبت.

سجل صامويل تشوكويزي هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 13، ليحتفل اللاعب النيجيري بهدفه الأول هذا الموسم.

وحقق ميلان فوزه الرابع في بطولة الدوري ليقفز للمركز الثالث برصيد 14 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن جاره إنتر ميلان حامل اللقب، وصاحب المركز الثالث.

أما أودينيزي تلقى خسارته الثالثة، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس.