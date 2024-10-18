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أحمد جودة - القاهرة - يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدًا السبت بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت مصر في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، للحديث عن لقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

جوميز يعقد مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصر مساء السبت



ويخوض الفريق مرانه الثاني اليوم بالإمارات في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، والذي استضاف مران الفريق أمس.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.