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أحمد جودة - القاهرة - كشف زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، موقف نجله من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

زهير داري يكشف لـ ستاد المحور موقف نجله من السوبر المحلي

وقال زهير داري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، إن نجله جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في كأس السوبر المحلي.

وتابع زهير داري، إن نجله شعر باجهاد فقط ولا توجد إصابة تمنعه من المشاركة في السوبر المصري ومشاركته من عدمها في يد الجهاز الفني.