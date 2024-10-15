نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز الأهلي والزمالك يفتح الباب أمام تحول اقتصادي رياضي ضخم على أرض مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساهمت سيطرة الأهلي والزمالك على بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية، خلال المواسم الأخيرة، وبالتبعيّة كأس السوبر الإفريقي، في تشجيع تحول الرياضة المصرية إلى صناعة، يمكنها التحليق بالاقتصاد الوطني نحو مناطق جديدة، تنعش موارده

وفي هذا الإطار؛ بات شعار "آفاق استثمارية بلا حدود".. عنوانًا يشكل رأس الحربة الذي يراهن عليه الإتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، عبر النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، التي تستضيفها مصر، يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بمشاركة 80 دولة من جميع أنحاء العالم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء، ويوليها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا، كون الحدث الكبير، من صميم استراتيجيات الدولة المصرية، في تحويل الرياضة المصرية، إلى وعاء منتج يخرج من حيز المصروفات إلى جانب المداخيل والإيرادات، لا سيما وأن القطاع الرياضي في مصر يشهد تنوعًا كبيرًا، حيث يتضمن الرياضات الجماعية والفردية، وعلى رأسها كرة القدم التي تعد الرياضة الأكثر شعبية، في ظل وجود أكبر ناديين في إفريقيا والعالم العربي، الأهلي والزمالك، اللذان يمتلكان أكبر قاعدة جماهيرية ويحققان نتائج إيجابية ملحوظة، على المستويين المحلي والقاري، واستحواذهما على بطولات الأندية الإفريقية، الفترة الماضية، بخلاف السيطرة على ألعاب جماعية أخرى ابرزها كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة



وأكد خالد بن سلمان الظحيم رئيس الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، أن التعاون الدائم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإعتباره الجهاز المسؤول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، ساهم كثيرًا في نجاح مهام الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار، وبات الجهة المعنية حصريا بتنمية وتطوير

وتنسيق الاستثمار الرياضي والتسويقي حيث تتمثل حلقة

الوصل بين المستثمر العربي والجهات الرسمية ذات العلاقة والاستثمار الرياضي في الدول العربية وتسعى لتحسين الاستثمار في الدول العربية وذلك بتطوير الأنظمة القانونية والإدارية للاستثمار والتصنيع الرياضي بما يساعد على زيادة تدفق رؤوس الأموال العربية إلى هذا القطاع الهام

وأضاف: النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية تشهد تواجد 80 متحدث اجنبي، و30 اتفاقية عالمية و28 محور استراتيجي، و60 راعي وشريك، و20 عرض تفاعلي ومرئي، و1200 فرصة استثمارية، 6000 ليلة فندقية، و1500 مسؤول محلي وعالمي من اصحاب القرارات الحكومية، و800 شركة ومصنع وكيان، و120 قناة وموقع ومنصة إعلامية



ومن جانبه شدد محي معروف، الأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، الرئيس التنفيذي للملتقى الدولي السابع، أن الرياضة أصبحت صناعة، ومصر والدول العربية تمتلك الآن بنية تحتية متميزة تعتبر إضافة قوية إلى الاقتصاد القومي، قادرة على استضافة بطولات ضخمة، وفاعليات رياضية وشبابية

تساهم في تحقيق الطموحات

وأضاف: اختيار مصر كان أمرًا ذا دلالة، لعدة أسباب أبرزها الموقع الاستراتيجي والقوة الاقتصادية، فيي رحلة طيران مدتها 4 ساعات يستطيع400 مليون شخص من كل بقاع العالم الوصول لأرض مصر، خبلاف النموال سريع في قطاع الرياضة، وبيئة الأعمال المميزة، والاهتمام المتزايد برياضة المرأة في كافة محافظات مصر، ومرونة القوانين التي تسمح بملكية جنبية تصل إلى 60%، وانتشار الانترنت بنسبة 98%