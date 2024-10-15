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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة مصر وموريتانيا اليوم - كأس أمم إفريقيا 2026

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مصر × موريتانيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس أمم إفريقيا 2026.. يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الموريتاني في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وتأتي هذه المباراة بعد فوز الفراعنة على المرابطون بهدفين دون رد في المباراة الأولى بينهما، مما يزيد من أهمية هذه المواجهة بالنسبة للمنتخب المصري الذي يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة والتقدم خطوة أقرب نحو التأهل إلى النهائيات. وتترقب جماهير كرة القدم المصرية هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث تتطلع إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي تقربها من تحقيق حلم التأهل. وستكون المباراة منقولة على قنوات بي إن سبورتس، حيث يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وحماسًا من كلا الفريقين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مصر وموريتانيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مصر وموريتانيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2026

موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الموريتاني في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وستقام المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب الشيخ ولد بيديا في موريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. ويأمل الفراعنة في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز صدارتهم للمجموعة والتأهل إلى البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

يمكن لعشاق كرة القدم المصرية متابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الموريتاني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس. ستقوم القناة ببث المباراة مباشرة على قناة beIN SPORTS 3 HD، والتي يمكن استقبالها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. بهذه الطريقة، يمكن للجماهير المصرية الاستمتاع بمشاهدة الفراعنة وهم يسعون لتحقيق الفوز والتأهل إلى البطولة القارية.

تردد قناة beIN SPORTS 3 HD على الأقمار الصناعية



تردد قناة beIN SPORTS 3 HD على نايل سات

التردد: 11014

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر وموريتانيا

أثبت منتخب مصر قدرته الدفاعية القوية في تصفيات أمم إفريقيا 2025، حيث أصبح المنتخب العربي الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه خلال أول ثلاث جولات من التصفيات. جميع المنتخبات العربية الأخرى استقبلت أهدافًا على الأقل، وكان آخرها المنتخب التونسي الذي تلقى هزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني المصري فوزًا مثيرًا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي. وجاءت هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم التي ستقام في المغرب عام 2025.

بهذا الفوز، عزز منتخب مصر صدارته في مجموعته بالتصفيات، مؤكدًا على جدارته وقدرته على المنافسة القوية في البطولة القادمة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة موريتانيا



وتضم قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا كلا من: «محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل».

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا