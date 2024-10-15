نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يضم حسين السيد لدعم الفريق قبل مواجهة الأهلي في السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن ضم الظهير الأيسر حسين السيد، قادمًا من النادي المصري، لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للفترة المقبلة.

تأتي هذه الصفقة في إطار دعم الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث وقع حسين السيد عقدًا لمدة 3 سنوات، وسينضم مباشرة إلى معسكر الفريق في الإمارات.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري التي ستقام هذا الشهر في الإمارات.

وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال النادي: "رحبوا معنا بلاعبنا الجديد حسين السيد، الظهير الأيسر ينضم إلى سيراميكا كليوباترا قادمًا من النادي المصري".

حسين السيد شارك في 21 مباراة في الموسم الماضي و3 مباريات في كأس الرابطة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويسعى سيراميكا لتحقيق أداء مميز أمام الأهلي، بهدف الوصول إلى نهائي السوبر المصري، كونه بطل كأس الرابطة.