نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تواصل محمد رمضان مع لاعبي الأهلي الدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع لاعبي الأهلي الدوليين من خلال محمد الشناوي قائد الفريق وحارس منتخب مصر، وذلك بعد الفوز أمس على موريتانيا.

محمد رمضان يتواصل مع الشناوي

وجاء تواصل المدير الرياضي مع الشناوي، قبل سفر بعثة الفراعنة إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، للاطمئنان على لاعبي الفريق والتأكيد على ضرورة الحفاظ على انفسهم في مباراة نواكشوط، خاصةً أنها ستكون على النجيل الصناعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، لحساب منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة منافسات النسخة 22 من بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس فيها الأندية على اللقب.

وتبدأ البطولة بمباريات نصف النهائي يوم الأحد 20 أكتوبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز في تمام الساعة 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان، بينما يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في الساعة 8 مساءً على ستاد محمد بن زايد.

وتُختتم البطولة يوم الخميس 24 أكتوبر، حيث تقام المباراة النهائية بين الفائزين من نصف النهائي في الساعة 8 مساءً، فيما تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الساعة 4:05 عصرًا.