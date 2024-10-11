نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الموريتاني، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر مع نظيره موريتانيا، مساء اليوم الجمعة؛ في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب مصر مع نظيره موريتانيا، مساء اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، باعتبارها المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

والجدير بالذكر أن قناة أون تايم سبورتس الأرضية، أعلنت كذلك حصولها على حقوق بث مباراة مصر ضد موريتانيا، لمشاهدة المباراة بشكل مجاني.