الأهلي يسعى لتغيير المدرب: هل تكون نهاية يايسله قريبة؟ تفاصيل نارية

انت الأن تتابع خبرالأهلي يسعى لتغيير المدرب: هل تكون نهاية يايسله قريبة؟ تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسود حالة من القلق داخل أروقة النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني ماتياس يايسله، في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة مع اقتراب الفريق من اتخاذ قرارات حاسمة، تتجه الأنظار نحو المفاوضات الجارية مع مدرب جديد قد يكون بديلا مناسبا ليايسله في حال استمرار النتائج السلبية.

الأهلي يسعى لتغيير المدرب

تتزايد الأحاديث حول مستقبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله في النادي الأهلي، حيث يبدو أن رحيله عن الفريق بات وشيكا بسبب النتائج المخيبة التي حققها في الآونة الأخيرة.

مفاوضات جديدة لتولي المهمة