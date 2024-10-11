انت الأن تتابع خبر أثارت الجدل .. شوق الموسوي: شقيقتي تزوجت طليقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة الكويتية شوق الموسوي جمهورها بكشفها عن أزمة عائلية وشخصية مؤلمة، حيث أعلنت اكتشافها أن شقيقتها تزوجت من طليقها.



وفي مقطع مؤثر، عبرت الممثلة الخليجية عن مشاعرها بدموع، قائلة: "أختي التي أنا معها من بطن واحد اكتشفت أنها تزوجت طليقي، وهي التي ربيت أولادها وشريت لها بيتًا من فلوسي."



وأضافت الموسوي: "يومها كسرت البيت كله، وانتهت نفسيتي، طارت، وكنت أتناول العلاج النفسي، كنت أخد كورتيزون. لم أكن أنام، وكان وزني ينقص، كنت أتناول فقط حبوب منومة لأستطيع النوم، كنت أريد أن أنسى." وتابعت: "تحدثت معها عبر الهاتف عندما تزوجت طليقي، وسألتها إن كانت بكامل قواها العقلية، وأمّنا التي كذبت علينا لمدة 40 عامًا راحت، وأنتم استفدتم منها، وأنا لم أرها."



وأكدت الموسوي، البالغة من العمر 39 عامًا، أن الوسط الفني أفضل بكثير من بعض المهن الأخرى، موضحة: "لا تقولي مخرج ومنتج عصبي، هؤلاء أشرف من بعض الناس في حياتنا. الوسط الفني قدّم لي الكثير، عشت فيه بكرامة، وأحضر لي أولادي أفضل معلمين، ولم تأتِ أي ممثلة وأخذت مني طليقي."



وكان لافتاً تعليق النجمة شمس الكويتية على تصريحات شوق الموسوي، حيث نشرت المقطع المصور الخاص بها، معلقةً عبر موقع "إكس": "الموضة الجديدة لبنات الحرام خذي بختك من أختك، الله يعين شوق."