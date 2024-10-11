تعرف على تفاصيل شخصية آية سماحة في "وداعا حمدي "

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة آية سماحة عن تفاصيل دورها فى فيلمها الجديد "وداعا حمدي" والمفترض عرضه خلال الفترة القادمة.

ونشرت “سماحة” البوستر الدعائى لها بالفيلم وأكدت أنها تجسد شخصية تماضر عبدالحي غنيم، صحفية.

وعلقت على البوستر من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلة: "أنا تماضر، تماضر عبدالحي غنيم، صحفية وبعشق الأصفر الكموني".



أحداث فيلم وداعا حمدي

تدور أحداث فيلم وداعًا حمدي، في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة.



و الفيلم بطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد وإنجي المقدم وأحمد فهيم وانتصار ومن تأليف السيد عبد النبي وإخراج محمود زهران.



آخر أعمال أية سماحة



والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أية سماحة مشاركتها في مسلسل عمر أفندي بالتعاون مع النجم أحمد حاتم.

أبطال مسلسل عمر أفندي



مسلسل عمر أفندي شارك في بطولته الفنان أحمد حاتم، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن منهم: رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.