أنطونوف: لا نيّة لواشنطن لوقف تسليح أوكرانيا على حساب الأمريكيين

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أحمد جودة - القاهرة - أشار السفير الروسي السابق لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إلى أنه لا نيّة لدى الإدارة الأمريكية لوقف تسليح أوكرانيا على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين.

وأضاف في مقابلة مع مجلة نيوزويك: "لا توجد إشارات أو تلميحات (من الغرب) لكييف حول الحاجة لدراسة مواقفهم وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

ووفقا لأنطونوف، فإن ما يسمى بمشروع "أوكرانيا" يجر السياسيين الأمريكيين إلى أبعد من ذلك "إلى الهاوية التي يصعب الخروج منها بشكل متزايد".

وأشار السفير إلى أن واشنطن تواصل نقاشات خطيرة حول إمكانية السماح بضربات في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى.

وأضاف: "إنهم يرفضون الأخذ في الاعتبار تحذيرات الرئيس الروسي لمثل هذه الهجمات والتي ستعني مشاركة الناتو المباشرة في الصراع