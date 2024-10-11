نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يصل إلى مقر منتدى "العلاقة بين الأزمنة والحضارات" في عشق آباد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى غرفة التجارة والصناعة في عشق آباد عاصمة تركمانستان لحضور منتدى "العلاقة بين الأزمنة والحضارات" الذي يشارك فيه رؤساء وقادة 11 بلدا.

ووصل الرئيس بوتين فجر اليوم إلى عشق آباد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وغيره من القادة والزعماء المشاركين على هامش المنتدى.

ويأتي هذا المنتدى في الذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والمفكر الكلاسيكي التركماني مخدوم قلي فراغي.

وسيشارك في المنتدى قادة أكثر من عشر دول، ورؤساء منظمات دولية بينها "شنغهاي للتعاون"، و"رابطة الدول المستقلة"، و"التعاون الإسلامي