نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس منتخب ألمانيا: جدتي لعبت دورا محوريا في مسيرتي الكروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى ألكسندر نوبل حارس مرمى فريق شتوتجارت على جدته بسبب مساعدته في مسيرته الكروية قبل الظهور الأول مع منتخب ألمانيا خلال المواجهة أمام البوسنة والهرسك غدا الجمعة في دوري أمم أوروبا.

نوبل حارس منتخب ألمانيا: جدتي لعبت دورا محوريا في مسيرتي الكروية

وقال نوبل اليوم الخميس "جدتي لعبت كرة القدم كثيرا معي، هذا كان استثنائيا، في عائلتي لم تكن كرة القدم حاضرة".

وأوضح "جدتي التي تبلغ من العمر 92 عاما كانت تعيش بالقرب مني، ولعبت كرة القدم كثيرا في الحديقة، كان أمرا لطيفا حقا".

ويحرس نوبل مرمى ألمانيا أمام البوسنة والهرسك في غياب مارك أندري تير شتيجن بسبب إصابة بالغة في الركبة تعرض لها مع فريقه برشلونة الإسباني.

وكان المدرب يوليان ناجلسمان أعلن أن تير شتيجن هو الحارس الأساسي للماكينات في أعقاب اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي عقب يورو 2024.

وخلال المواجهة أمام هولندا يوم الاثنين المقبل سيكون أوليفر باومان حارس هوفنهايم في التشكيل الأساسي للمنتخب الألماني وسيسجل أيضا ظهوره الأول على الساحة الدولية.