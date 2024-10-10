نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي أم عواد؟.. نادر السيد يختار الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في مركز حراسة المرمى، في قائمة معسكر مباراتي موريتانيا.

نادر السيد: رغم تالق عواد.. الشناوي الأحق بحراسة مرمى المنتخب في مواجهتي موريتانيا

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن حراس المرمى الموجودين حاليا لا يمكن أن نقول إنهم الأفضل لكن دعنا نقول أنهم الأنسب من وجهة نظر حسام حسن.

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر الأسبق: هناك حراس مميزين وكل شخص له الحق في تمثيل بلده، والمركز لن يكون فيه تغيير كبير ومحمد الشناوي هو الحارس الأساسي رغم تألق الحراس.

وتابع نادر السيد: انتقدت الشناوي بعد السوبر الإفريقي ورغم انتقادي له إلا أني أشدت به سابقًا، وكل لاعب كرة قدم يتعرض دائما للإشادة والانتقاد.

وأردف نجم الكرة المصرية السابق: الشناوي هو الحارس الأساسي وانتقاده لأنه حارس كبير، وهو لم يخطئ أخطاء كبيرة، لكن الحارس المميز اعتدنا أن يتعامل مع الحالات الصعبة، ولا نحمله خسارة المباراة أو أنه السبب فيها

واختتم نادر السيد: دخول عناصر جديدة للمنتخب هو شيء مميز حتى على المستوى البعيد، ومباراة غدا مباراة هامة مثل السوبر الرباعي وأتمنى أن نعطي الأهمية للمنتخب كالعادة وليس الاهتمام بالأندية فقط.