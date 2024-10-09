الرياضة

لتصحيح الأخطاء.. تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  


خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

لتصحيح الأخطاء.. تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك


وحرص الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية خلال التقسيمة، وقام جوميز ومعاونوه بتوجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.


ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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