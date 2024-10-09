نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن عبد العزيز فيتوريا تعرض للظلم.. والسوشيل ميديا سبب تراجع إهتمام الجمهور بحضور مباريات المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر أيمن عبد العزيز المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى الحالى ومدرب منتخب مصر السابق عن حزنه الشديد بسبب عدم الإهتمام الإعلامى بمعسكر الفراعنة الحالى ومواجهة موراتيانيا المقبلة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى ظل الحديث الدائم عن الأندية فقط.

أيمن عبد العزيز فيتوريا تعرض للظلم.. والسوشيل ميديا سبب تراجع إهتمام الجمهور بحضور مباريات المنتخب



وأوضح أيمن عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر يسير بخطى ثابته وصحيحه بنسبة 100 % الاستعانه بلاعبين من المنتخب الأولمبي السابق أمر جيد للغايه لتحديد الدماء وهذه الخطه تم وضعها من الجهاز الفنى للفراعنة السابق بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ".



وأضاف، " عمر مرموش لاعب يمتلك إمكانيات عاليه ويتميز بالسرعة أثناء التدريبات والمباريات بسبب اللعب فى الدورى الألمانى حيث قمت بمتابعته الأمر خلال مران منتخب مصر ".

وشدد، " البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر السابق تعرض للظلم حيث يعمل بشكل جيد رغم النتائج السلبيه فى بطولة الأمم الأفريقية لكن الأرقام التى منحها الاتحاد الافريقى وضعتنا ضمن أفضل 3 فرق بدورى المجموعات ولا يوجد منتخب ضعيف بقارة افريقيا حاليا ".



وواصل، " السوشيل ميديا سبب تراجع أهتمام الجمهور بحضور مباريات منتخب مصر الفترة الأخيرة حيث التوجه فقط بلقاءات الأندية فقط ".



وأختتم أيمن عبد العزيز حديثه قائلا " قمت ببناء فريق جديد للإنتاج الحربى وهدفنا هذا الموسم الصعود إلى دورى المحترفين الموسم المقبل ثم العودة إلى الدورى الممتاز ".

