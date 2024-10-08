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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة قبل مباراة الأهلي في بطولة الانتركوننتال.

هل يقود هيرفي رينارد العين الإماراتي أمام الأهلي في بطولة الانتركوننتال؟

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هيرفي رينارد بات قريبا للغاية من تولي القيادة الفنية لفريق العين الإماراتي ".

وأضاف:" مسئولي العين الإماراتي يفكرون في إقالة هيران كرسبو المدير الفني للفريق، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الإماراتي".

واختتم:" هيرفي رينارد من المتوقع أن يقود فريق العين الإماراتي أمام الأهلي في المباراة التي ستقام بينهما، ولكن في حال تحسن نتائج الفريق قبل مباراة المارد الأحمر، سيتولى رينارد تدريب الفريق بعد مواجهة الأهلي".

