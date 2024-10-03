نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة سعود عبدالحميد.. روما يسقط في فخ إلفسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح إلفسبورج في خطف ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على نظيره روما الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

تقرير مباراة روما وإلفسبورج في الدوري الأوروبي

وبهذه النتيجة، يحتل إلفسبورج المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط بينما يحتل روما المركز السادس والعشرين برصيد نقطة واحدة.



جاء الشوط الأول متكافئا من كلا الفريقين، حيث أضاعا العديد من الفرص المؤكدة قبل أن ينجح إلفسبورج في خطف هدف الفوز في الدقيقة 44 من الشوط الأول عندما حصل إلفسبورج على ركلة جزاء تصدى لها مايكل بايدو الذي سدد الكرة على يسار مرمى روما وينتهي الشوط بتقدم إلفسبورج.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو روما خطف هدف التعادل، حيث أضاعوا الكثير مم الأهداف المؤكدة ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز إلفسبورج بهدف نظيف.

