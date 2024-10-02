معلق مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسرفينا الصربي عبر قناة 3 beIN Sports وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بينما فاز أستون فيلا على يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة في نفس الجولة من البطولة.

يأمل بايرن ميونيخ في تصفية حساباته في ثأر قديم انتظره النادي البافاري منذ نهائي نسخة 1982 الذي فاز فيه أستون فيلا بهدف نظيف في مدينة روتردام الهولندية وهو اللقاء الوحيد بين الفريقين.