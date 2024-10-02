هل ينتقل الساحر البرتغالي إلى برشلونة؟.. صفقة للتاريخ

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت إدارة نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فترة الانتقالات الشتوية القادمةفي شهر يناير المقبل، والتي من المنتظر أن تشهد صفقة جديدة للبارسا ستفاجئ الجميع، لتدعيم صفوف العملاق الكتالوني في الموسم الحالي.

واكتفى برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير، بضم صفقة المهاجم الإسباني داني أولمو، قادما من صفوف فريق لايبزيج الألماني، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلوجرانا في المواسم الأخيرة.



- برشلونة يراقب لياو

وكشفت صحيفة إل ناسيونال الإسبانية، أن هدف البارسا السابق أصبح موضع نقاش من جديد خاصة مع وجود وكيل اللاعبين المميزخورخي مينديز، الذي يضع سيناريو جديد لحسم صفقة رافائيل لياو إلى نادي برشلونة.

برشلونة حاولت ضم الاعب في الصيف الماضي ولكن باتت المحاولات بالفشل وتفكر الآن بتكرار هذه المحاولة من جديد في ميركاتو يناير.

وتابعت الصحيفة، أن ليا عبر مؤخرا عن عدم راحته في قلعة الروسونيري، ليدخل من جديد ترشيحات برشلونة بمساعدة مينديز.

وأشارت، أن يتمتع اللاعب بثقة وحب الجميع داخل البلوجرانا وفي مقدمتهم رئيس النادي خوان لابورتا، الذي يدرك أن إضافة لاعب بمستوى لياو سيشكل تحولًا كبيرًا على الصعيدين الرياضي والإعلامي.

ينسجم أسلوب اللاعب مع فلسفة النادي، مما يجعله خيارًا مُفضلًا رغم التحديات المالية الحالية التي تواجه برشلونة.