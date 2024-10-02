الرياضة

محمد إبراهيم: الزمالك تواصل معي وفضلت الإستمرار في سيراميكا عن الإنضمام إلى بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إبراهيم لاعب نادي البنك عن تفاصيل تواصل مسؤولو الزمالك معه وسبب رفضه الرحيل إلى بيراميدز.

تصريحات محمد إبراهيم

وتابع محمد إبراهيم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك تواصل معايا من سنة وكنت مرتبط بعقد مع سيراميكا كليوباترا ومكنش في ايدي حاجة اعملها ".

وأضاف: "بيراميدز تواصلوا معي وهم شخصيات محترمة وكانوا ينتظرون عدم تجديد عقدي للانتقال لهم ولكني فضلت التجديد في سيراميكا كليوباترا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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