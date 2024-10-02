نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم: الزمالك تواصل معي وفضلت الإستمرار في سيراميكا عن الإنضمام إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي عن تفاصيل تواصل مسؤولو الزمالك معه وسبب رفضه الرحيل إلى بيراميدز. تصريحات محمد إبراهيم وتابع محمد إبراهيم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك تواصل معايا من سنة وكنت مرتبط بعقد مع سيراميكا كليوباترا ومكنش في ايدي حاجة اعملها ". وأضاف: "بيراميدز تواصلوا معي وهم شخصيات محترمة وكانوا ينتظرون عدم تجديد عقدي للانتقال لهم ولكني فضلت التجديد في سيراميكا كليوباترا.