نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم أحداث الجولة الثامنة من عمر الدوري الاسباني والتي تشهد أربع مواجهات قوية ومثيرة أبرزها مواجهة أوساسونا أمام برشلونة.

وافتتحت الجولة أمس بمواجهة بين بلد الوليد والذي هزم أمام مايوركا بهدفين مقابل هدف.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

يواجه خيتافي ديبورتيفو ألافيس وذلك فيدرمان الساعة 3 عصرا.

بينما يواجه رايو فاليكانو ليجانيس الساعة 5:15 مساء، ويواجه ريال سوسييداد فالنسيا في الساعة 7:30 مساء.

وتختتم المواجهات بين أوساسونا برشلونة الساعة 10 مساء.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الاسباني

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الاسباني في مصر والشرق الأوسط.