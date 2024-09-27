نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد تحكيمي حاسم حول صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الزمالك وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة السوبر الأفريقي.

واستطاع الأهلي التقدم بهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم الليبي معتز الشلماني بعد إعاقة لأكرم توفيق ليسجلها وسام أبو علي بنجاح في الشباك.

تعليق الوسط التحكيمي

أكد سعيد حمزة الحكم الدولي السابق صحة ركلة جزاء بتعليق عبر صفحته في فيس بوك: "ركلة جزاء صحيحة دهس علي القدم ليس لها علاقه سدد قبل الإعاقة".

بينما أشار ناصر عباس: "ركلة جزاء صحيحه نتيجة الدهس من لاعب الزمالك المثلوثي علي قدم أكرم توفيق الكرة مازلت في اللعب".

ديربي مصري خالص

ويخوض الأهلي مباراته بطلا لدوري أبطال إفريقيا والذي حسمه على حساب الترجي بهدف سجله رامي ربيعة ليضمن المارد الأحمر اللقب الثاني عشر في تاريخه.

وعلى الجانب الاخر يدخل الزمالك المباراة بصفته صاحب لقب كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية"، بعد التفوق على نهضة بركان بهدف نظيف سجله أحمد حمدي في مباراة الإياب والخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف.