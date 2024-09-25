نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام تفينتي بالدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق تفينتي أنشخيده، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي الشياطين الحمر لتسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، نجح اللاعب كريستيان إريكسن نجم فريق مانشستر يونايتد، في تسجيل هدف التقدم في شباك حارس تفينتي أنشخيده.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده، بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك سام لامرز لاعب فريق تفينتي أنشخيده، هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 68 بعد تسديدة رائعة.