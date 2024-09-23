نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتعاقد برشلونة مع حارس مرمي جديد بعد انتهاء موسم تير شتيجن؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وضع الألماني تير شتيجن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، إدارة ناديه وجهازه الفني في ورطة كبيرة للغاية، بعد انتهاء موسمه مبكرًا بسبب الإصابة الكارثية التي تعرض لها.

وتعرض شتيجن لإصابة كبيرة للغاية على مستوي أوتار الركبة، والتي ستجعله يغيب بشكل نهائي عن الفريق الكتالوني حتي نهاية الموسم.

هل يستطيع البارسا التوقيع مع حارس؟

‏ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن المادة 77 من قوانين الليغا تسمح بالتوقيع في الحالات التي يكون فيها المقصود استبدال اللاعب المصاب لمدة أكثر من أربعة أشهر على الأقل، في تلك الحالات، تسمح رابطة الدوري الإسباني باستخدام 80% من تكلفة راتب اللاعب المصاب و2% من سقف رواتب الفريق.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية أن أمام برشلونة 6 حراس مرمي دون أندية يمكنهم تعويض غياب تير شتيجن وهم:-

حراس دون نادي:

‏- كيلور نافاس

‏- لوريس كاريوس

‏- إدغار باديا

‏- جوردي ماسيب

‏- كريستوفر كلايسون

‏- جيري بافلينكا

