نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 نجوم مرشحين كبدلاء لتيرشتيجن في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق اقتحم قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة بعد إصابة حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.



ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية أن تير شتيجن تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة في مباراة برشلونة الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني أمام فياريال الذي انتهى بفوز البرسا بخمسة أهداف مقابل هدف.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إصابة تير شتيجن تبدو خطيرة، حيث لم يعلن بعد برشلونة تفاصيل إصابته ومدة غيابه المتوقعة ولكن من المؤكد أن موسم تير شتيجن قد انتهى.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قد يلجأ لحل التعاقد مع حارس مرمى في الوقت الحالي، حيث هناك أكثر من حارس مخضرم خبير في الدوري الإسباني دون نادي يأتي في مقدمتهم كيلور نافاس وأيضًا إدجارد باديا ولوريس كاريوس وجوردي ماسيب وتوماس فلاسيتش.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه أمام برشلونة أيضًا فرصة التعاقد مع حارس جديد، حيث يمكن للبرسا التعاقد مع لاعبين مقابل 80% من راتب تير شتيجن دون إدراج هذه الأموال في سقف الرواتب، حيث توفر رابطة الدوري الإسباني للنادي الكتالوني هذا الأمر إذا تعرض أحد اللاعبين لإصابة تزيد عن 4 أشهر.