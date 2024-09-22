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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو نادي الزمالك تأجيل أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز الفريق، وذلك حتى الانتهاء من مباراة الأهلي المقبلة في بطولة السوبر الأفريقي.

الزمالك يعلق صفقاته الجديدة انتظارًا لمباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي

وكانت إدارة الكرة تسعى لتعزيز خط الدفاع ومركز لاعب الوسط المدافع، لكن تقرر تأجيل جميع هذه الخطوات إلى ما بعد مباراة السوبر الأفريقي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة 27 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً على لقب كأس السوبر الأفريقي، وذلك على ملعب المملكة آرينا في السعودية.

وسيقود حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بعثة الفريق التي ستتوجه إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل تحضيرًا لهذه المواجهة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة الزمالك على التركيز الكامل على التحضير لمباراة السوبر الأفريقي، التي تعتبر من أهم المباريات في الموسم.