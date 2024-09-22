نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد انجيه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أنجيه اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الحالي بستاد رايموند كوبا في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد أنجيه

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وأنجيه مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة السابعة بتوقيت أبوظبي.

ترتيب نانت وأنجيه

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر مرة بينما يأتي أنجيه في المركز السابع عشر برصيد نقطة حيث تعادل مرة وهزم بثلاثة ولم ينتصر.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وأنجيه

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.