نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحتفل بتسلم درع الدوري المصري 2023-2024 في أجواء جماهيرية رائعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى النادي الأهلي مساء اليوم السبت، بفريق جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في كينيا، وكرر الفريق هذا الفوز في ستاد القاهرة بنفس النتيجة، بتوقيع رامي ربيعة، وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر.

بهذا الفوز، تأهل الأهلي، حامل اللقب القاري للموسم الماضي 2023-2024، إلى مرحلة المجموعات في البطولة، حيث يسعى للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

وعقب مباراة جور ماهيا، تسلم الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2024-2025، بعد تتويجه بالبطولة.

وقد حقق المارد الأحمر اللقب للمرة الـ44 في تاريخه، حيث تصدر ترتيب البطولة الموسم الماضي برصيد 85 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الذي جاء في الوصافة.

وقد شهد ملعب القاهرة الدولي احتفالية مميزة، نظمتها رابطة الأندية المصرية، احتفاءً بتتويج الأهلي ببطولة الدوري المحلي وبحضور جماهيره.