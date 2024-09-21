نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرياض تضرب الرائد بثنائية مقابل هدف بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض من تحقيق الفوز على نظيره الرائد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فريق الرياض حاضر بقوة هجومية كبيرة أمام نادي الرائد الذي كان يلعب منقوص العدد في لقاء اليوم السبت في ملعب الأخير ببريدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.



أهداف مباراة الرياض والرائد في الدوري السعودي

سجل هدف الرائد الوحيد في مواجهة اليوم لاعبه امير سعيود في الدقيقة 71، وأضاف فايز سليماني الهدف الأول للرياض في الدقيقة 80، قبل ان يضيف محمد كوناتي هدف الفرز في الدقيقة 95.



وتلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد محمد سالم الدوسري بطاقة صفراء في الدقيقة 23، قبل ان يشهر الحكم عن البطاقة الحمراء في وجه عمر جونزاليس في الدقيقة 27.



ترتيب الرياض والرائد في الدوري السعودي



بهذه النتيجة يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الرياض المركز الثامن برصيد 7 نقاط.