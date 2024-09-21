نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يستقر على موعد بداية معسكر منتخب مصر القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجهازه المعاون على بدء معسكر الفراعنة المقبل في السادس من أكتوبر، وذلك استعدادًا لمواجهتي موريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

منتخب مصر يبدأ معسكره القادم في 6 أكتوبر

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة التوأم إلى تحقيق انتصارات جديدة للحفاظ على صدارة مجموعته.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الجولة الثالثة ضد موريتانيا يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، بينما ينتظر المنتخب تحديد موعد المباراة الرابعة التي ستقام في موريتانيا.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن فترة التوقف الدولي المقررة من 7 إلى 15 أكتوبر، بعد أن حقق الفراعنة نتائج مميزة بفوزهم على كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأولى والثانية.

على صعيد التصنيف، تقدم منتخب مصر 5 مراكز ليحتل المرتبة 31 عالميًا والثالثة على مستوى إفريقيا، وذلك بفضل الأداء القوي في التصفيات.