انت الأن تتابع خبر باريس سان جيرمان يستضيف ستاد ريمس لتأكيد صدارته للدوري الفرنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض باريس سان جيرمان مواجهة مرتقبة أمام ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

يدخل الفريق الباريسي

اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع مباريات، ويأمل في مواصلة سلسلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.

من جانبه، يحتل ستاد ريمس المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادل، فيما تعرض لهزيمة واحدة منذ بداية الموسم، ويسعى ريمس للعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الدوري.

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