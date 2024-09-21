نجم الأهلي يهدد الزمالك.. تابع التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - لاصوت يعلو حاليا فوق صوت، مباراة السوبر الإفريقي، التى تقام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، التى يدخل مشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، ويشارك فيها الزمالك بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويطمح كل لاعبي الفريقين

إلى المشاركة في هذا اللقاء التاريخي، إذ يحاول كل لاعبي الفريقين، إثبات نفسة للمدرب، ليشارك في هذا اللقاء التاريخي.

لاعب الأهلي يهدد الزمالك..