انت الأن تتابع خبر نجم الأهلي يهدد الزمالك.. تابع التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لاصوت يعلو حاليا فوق صوت، مباراة السوبر الإفريقي، التى تقام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، التى يدخل مشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، ويشارك فيها الزمالك بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويطمح كل لاعبي الفريقين
- إلى المشاركة في هذا اللقاء التاريخي، إذ يحاول كل لاعبي الفريقين، إثبات نفسة للمدرب، ليشارك في هذا اللقاء التاريخي.
لاعب الأهلي يهدد الزمالك..
- أكد نجم النادي الأهلي، أنه يرغب في الدخول إلى تشكيل القلعة الحمراء الأساسي، ضد نادي جورماهيا الكيني، في لقاء عودة دور ال 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل خوض مواجهة السوبر الأفريقي ضد الزمالك.
- وقد أكد مصدر من داخل الأهلي، أن نجم النادي الأهلي، «محمد مجدي أفشة» صانع ألعاب النادي الأهلي، يرغب في خوض لقاء الإياب ضد فريق جورماهيا الكيني، حتى يصبح ضمن حسابات السويسري مارسيل كولر في مواجهة نادي الزمالك في السوبر الأفريقي.
- وقد أكد المصدر، أن اللاعب يرغب في خوض اللقاء، في التشكيل الأساسي للمباراة، في ظل تفضيل اعتماد مارسيل كولر على خدمات إمام عاشور، في التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية.