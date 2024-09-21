نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا أعذار.. تصريحات قوية من فليك قبل مواجهة فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، عن الخسارة الماضية أمام موناكو الفرنسي في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتأثيرها قبل لقاء فياريال المرتقب في الدوري الإسباني.

فليك: سأتطلع بإيجابية لمباراة موناكو

قال فليك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة وفياريال: “سأتطلع بإيجابية لمباراة موناكو، ونحلل أخطاءها. أنا فخور بهذا الفريق”.

وتابع: “كما قلت بداية الموسم: لا توجد أعذار، ولا يوجد لدينا أعذار، لذلك كل ثلاثة أيام لدينا الآن ثلاث أو أربع مباريات. لكنني أعتقد أننا قادرون على التعامل مع ذلك”.

وأضاف: "علينا أيضًا أن نعتني ببعض اللاعبين الذين لديهم عبء كبير، لذلك من الجيد أن يكون لدينا لاعبين آخرين".

وأكمل: “ما أحبه في كرة القدم الإسبانية، أن كل الفرق تحب لعبة كرة القدم وتخرج للعبها هجوميًا، وهذا ما نفعل أيضًا في فريقنا".

وواصل: “مارك كاسادو كان يشعر بتحسن كبير بعد ظهر أمس وأعتقد أنه سيتمكن من اللعب غدًا”.

ويواجه برشلونة نظيره فياريال يوم الغد الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.