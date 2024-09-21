نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فريق الاتحاد، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد أمام الهلال في دوري روشن

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الاتحاد، عبر قناة SSC الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.