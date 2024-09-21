نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ينهي الشوط الأول بثلاثية على الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشوط الأول بالتقدم بثلاثية على نظيره ومنافسه التقليدي الاتحاد في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الهلال والاتحاد برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل موسى ديابي الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الأولى وتم الغاؤه للتسلل وأحرز الكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة الثالثة صنعه له نيفيز وعاد ميتروفيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 14 من ضربة جزاء وسجل سالم الدوسري في الدقيقة 36 صنع نيفيز أيضا وعاد بنزيما بالهدف الأول للاتحاد ولكن تم الغاؤه للتسلل أيضا وانتهى الشوط الأول 3/0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.