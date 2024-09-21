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أحمد جودة - القاهرة - ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم، حقق ​امبولي​ فوزًا مستحقًا على حساب ضيفه ​كالياري​ بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الجمعة.

الدوري الإيطالي: امبولي يُواصل نتائجه الإيجابية ويهزم كالياري

وواصل امبولي نتائجه المميزّة هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات من دون أي هزيمة، بينها فوز على روما وتعادل مع يوفنتوس.

وسجل ثنائية امبولي في اللقاء لورنزو كولومبو في الدقيقة 32، واسبوسيتو في الدقيقة 48.

في حين، بقي رصيد كالياري نقطتين من تعادلين وثلاث هزائم.