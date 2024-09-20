نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك امام الشرطة الكيني في اياب دور ال32 الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيعتمد عليه البرتغالي جوزيه جوميز، في مواجهة نظيره فريق الشرطة الكيني، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة بطل كينيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق الشرطة الكيني، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاته وحمزه المثلوني، حسام عبدالمجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد، وناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبى وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، إذاعتها مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية عبر القناة المفتوحة على النايل سات.