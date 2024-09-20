نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك الأبرز.. مواعيد أبرز مباريات اليوم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية لمتابعة مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي. الزمالك الأبرز.. مواعيد أبرز مباريات اليوم في الكونفدرالية ينتظر عشاق الزمالك مباراة فريقهم اليوم أمام البوليس الكيني ويطمح في الفوز بالمباراة من أجل المنافسة على لقب البطولة التي توج بها الفارس الأبيض في الموسم الماضي. تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الكونفدرالية الأفريقية: - الملعب المالي وباينسفيل الليبيري الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر - الزمالك والبوليس الكيني الساعة 8 مساء بتوقيت مصر - نهضة بركان المغربي ودادجي البنيني الساعة 10 مساء بتوقيت مصر