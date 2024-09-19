نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2024-2025.

أهداف برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

سجل ماجنيس أكليوش، نجم موناكو الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة.

وأحرز لامين يامال هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وعزز جورج إلينيخينا بالهدف الثاني لصالح موناكو في الدقيقة 71 من المباراة.

وألغى الحكم ركلة جزاء لصالح موناكو في الدقيقة 85 والتي كان سيسجلها فولارين بالوجون.

ودخل برشلونة مباراته ضد موناكو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- تير شتيجن

الدفاع:- بالدي، إينيجو، كوبارسي، كوندي

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الوسط:- جارسيا، كاسادو، رافينها بيدري

الهجوم:- لامين، ليفاندوفسكي