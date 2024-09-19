نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة موناكو اليوم بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة الإسباني بنظيره نادي موناكو الفرنسي مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة وموناكو على ملعب لويس الثاني في مشوار منافسات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة لمواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى:- تير شتيجن

الدفاع:- بالدي، إينيجو، كوبارسي، كوندي

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الوسط:- جارسيا، كاسادو، رافينها بيدري

الهجوم:- لامين، ليفاندوفسكي