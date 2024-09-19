انت الأن تتابع خبر موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وقائمة اسماء الأندية المشاركة في البطولة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من متابعي كرة القدم عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025، حيث صرح الاتحاد الدولي للكرة عن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية، كما أنه ذكر تواجد 32 فريقا مشارك في البطولة والجدير بالذكر أن مباريات البطولة سوف تقام على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هذه المره هي الأولى لمشاركة النادي الأهلي في النسخة الجديدة من البطولة، ومن خلال فقرات المقال سوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالأندية المشاركة وموعد مباريات البطولة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تم التصريح عن موعد قرعة كأس العالم للأندية والذي يوافق يوم الاثنين بتاريخ 9 ديسمبر المقبل وتكون البطولة في الولايات المتحدة.

تفاصيل عن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

من خلال النص الآتي سوف يتم التعرف على كافة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية ومنها:

الأهلي من مصر.

الهلال من السعودية.

الوداد من المغرب.

الترجي التونسي.

العين الإماراتي.

أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ماميلودي صنداونز من جنوب أفريقيا.

مونتيري المكسيكي.

سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة الأمريكية.

كلوب ليون من المكسيك.

فريق باتشوكا من المكسيك.

فريق بالميراس البرازيلي.

فلامينجو من البرازيل.

فلومينينسي من البرازيل.

فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

بوكا جونيورز الأرجنتيني.

أوكلاند سيتي من نيوزيلندا.

تشيلسي من إنجلترا.

مانشستر سيتي من إنجلترا.

ريال مدريد الإسباني.

أتلتيكو مدريد من اسبانيا.

يوفنتوس الإيطالي.

إنتر ميلان الإيطالي.

بايرن ميونخ الألماني.

بوروسيا دورتموند الألماني.

بورتو البرتغالي.

بنفيكا البرتغالي.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريد بول سالزبورج النمساوي.

تفاصيل عن القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية