نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف شكل الموسم الجديد للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عبر برنامجه المذاع على راديو أون سبورت، عن مخطط الفرق المصرية للموسم الجديد، بعد اجتماعهم مع الشركة المتحدة أمس.

وأكد شوبير في حديثه:" أنه كان هناك اجتماع حضره 18 ناديا، وحضر جميع رؤساء الأندية ولم يغيب إلا عدد قليل، وعلى رأسهم رئيسي الأهلي والزمالك والخطيب ولبيب”.

وأضاف: “هناك حلول تغير شكل الدوري لموسم أو موسمين، لأن ما حدث في اللقاء كان مقترح تغييره لموسمين وسيكون هناك لقاء آخر في منتصف الموسم، لتقييم التجربة ووضع بعض الحلول للفترة المقبلة".

وتابع شوبير: “في النهاية تم الإتفاق على دوري من جولة واحدة يتنافس فيه 18 فريقا ضد بعضهم البعض، ووفقا للنتائج سيتم إنشاء مجموعتين، “9” و”9″. وتلعب “أفضل 9” لتحديد الأبطال والفرق المشاركة في البطولة الإفريقية، وتلعب “الـ 9 فرق المتبقية” لتحديد من سيهبط لدوري الدرجة الثانية.

وأشار: “كان هناك اقتراح بأن تلعب 10 فرق للأبطال و8 فرق للهبوط، لكن البعض تدخل ليصل إلى 9 فرق ينافسون على اللقب و9 أخرين يلعبون على الهبوط، ويكون عدد الفرق الهابطة 3 فرق“.

وأكد: “من الآن أحذر من فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في المسابقة مستقبلا، لأن ذلك سيسبب مشاكل لا حصر لها في المستقبل، منذ أن وصلنا إلى 18 فريقًا، أصبح الموضوع مرهقًا بالنسبة لنا ”.

وأتم: “نحن مضطرون للقيام بعملية عاجلة بامتياز حتى يعود الدوري إلى العمليات الطبيعية، وهناك شركة ألمانية ستنظم الدوري خلال الفترة المقبلة”.

