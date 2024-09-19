انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وضمك دوري روشن السعودي للموسم 2025 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير كرة القدم بشغف اللقاء المنتظر بين الأهلي وضمك يوم الجمعة 20 سبتمبر في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، التي ستقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يتطلع الأهلي السعودي لتحقيق انتصار مهم من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري، بينما يسعى نادي ضمك لإحداث مفاجأة كبيرة إما بالفوز على الأهلي أو العودة بنقطة تعادل ثمينة، لذا فإنه من المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والتنافس الشديد، مع رغبة قوية من الفريقين لتحقيق النصر.

الأهلي وضمك في الدوري السعودي 2025

يدخل نادي الأهلي السعودي مواجهة ضمك وهو مدعوم بجماهيره وأرضه، مع الطموح لتحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم وبدء حملة جدية للمنافسة على اللقب، يحتل الأهلي حالياً المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، فقد حقق فوزاً واحداً، وتعادلاً، وتعرض لهزيمة، لذا يهدف الفريق إلى تعزيز موقعه في جدول الدوري بنقاط جديدة.

من جهة أخرى

يأتي نادي ضمك بعد انتصار مهم على الأخدود بنتيجة 3-1، مما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهته مع الأهلي، حيث يسعى ضمك للاستمرار في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة خارج أرضه لتحسين مركزه المتأخر، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز وحيد وهزيمتين.

موعد مباراة الأهلي وضمك دوري روشن

ستجمع المواجهة المرتقبة بين نادي الأهلي السعودي ونظيره ضمك يوم الجمعة الموافق 20 من شهر سبتمبر أيلول الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم الرياضي 2024-2025،

وسوف تنطلق المباراة في الأوقات التالية:

في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والبحرين والعراق والكويت.

وتمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بينما الساعة 5:50 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

بالإضافة إلى الساعة 4:50 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك؟

يتساءل الكثيرون عن القنوات التي سوف تبث مباراة الأهلي ضد ضمك، حيث من المقررأن تتولى قنوات “SSC SPORTS” مسؤولية عرض جميع مباريات دوري روشن السعودي بشكل حصري، بما في ذلك مباراة الأهلي وضمك، حيث أن المباراة سوف تُبث على قناة “SSC SPORTS HD 1″، التي توفر جودة صورة وصوت ممتازة.

ولمن يفضلون الجودة القياسية، ستُعرض أيضاً على قناة “SSC SPORTS SD 1″، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الوضوح.

للمهتمين بالمتابعة عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق “SSC Extra” المتاح على مجموعة من الأجهزة الذكية، مما يوفر إمكانية متابعة اللقاء من أي مكان وفي أي وقت.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق “اتفرج”.