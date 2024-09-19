نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: الخطيب أفضل رئيس نادي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو الأفضل في مصر، مشيرا إلى أن ما يفعله النادي الأحمر في الفترة الأخيرة إنجاز كبير.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد والذي يذاع عبر راديو 9090: بالنسبة لي محمود طاهر هو الأنسب لرئاسة اتحاد الكرة المصري في الفترة المقبلة، وتقييمي للاتحاد الحالي 3 من 10.

وأضاف: رابطة الأندية لم تنجح في إدارة الدوري بشكل جيد، ولن انتخب أحمد دياب مرة أخرى في الانتخابات.

وبشان أفضل صفقة قام ببيعها من نادي إنبي، أجاب أيمن الشريعي أنه محمود جاد.

وتابع: كنت أتمنى انضمام حسام أشرف لإنبي، كان سيؤثر بشكل إيجابي كبير مع النادي، وهو أيضا سيكون سعيد في النادي.